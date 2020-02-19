Политика

15:26 19.02.2020

Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

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Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

В четверг, 20 февраля, состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительских возможностей этой глобальной организации", - говорится в сообщении МИД Украины.

В мероприятии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Кроме выступления на указанном пленарном заседании, у министра предусмотрены встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде, а также рабочие встречи с представителями ряда государств-членов ООН.

Теги: #оос #оон #мид
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