Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

В четверг, 20 февраля, состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительских возможностей этой глобальной организации", - говорится в сообщении МИД Украины.

В мероприятии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Кроме выступления на указанном пленарном заседании, у министра предусмотрены встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде, а также рабочие встречи с представителями ряда государств-членов ООН.