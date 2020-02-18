Политика

17:17 18.02.2020

Суд оставил Пашинского под домашним арестом

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Суд оставил Пашинского под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины V-VIII созывов, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда во вторник.

В сообщении суда не указывается фамилия парламентария, но характер подозрения и даты вынесения судебных решений указывают на то, что речь идет о Сергее Пашинском.

"18 февраля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года, которым… продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста к подозреваемому П… до 27 марта 2020 года… По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что экс-парламентарий подозревается в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как сообщалось, Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября, а 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из-под стражи и поместил под круглосуточный домашний арест. 28 января мера пресечения была продлена.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжким

Теги: #арест #пашинский #суд
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