Политика

13:56 18.02.2020

КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда - источник

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КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда - источник

Конституционный суд Украины признал неконституционным проведение конкурса для судей Верховного суда в контексте судебной реформы 2016 года.

Как рассказал во вторник агентству "Интерфакс-Украина" источник в Конституционном суде, судьи на пленарном заседании во вторник продолжили рассмотрение представления о конституционности отдельных положений закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 года.

"КС принял решение о признании неконституционным конкурса для судей Верховного суда Украина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, признаны неконституционными пункты 7 и 14 переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в части прекращения работы Верховного суда Украины и права судей Верховного суда Украины в конкурсе на должности судей Верховного суда.

Теги: #верховный_суд #кс
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