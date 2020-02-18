Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБО) будут принятии решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром.

"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке во вторник.

Президент напомнил, что сегодняшние действия боевиков были устроены в пятую годовщину трагедии под Дебальцево.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - подчеркнул Зеленский.