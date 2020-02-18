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10:26 18.02.2020

Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя – штаб ООС

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Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя – штаб ООС

Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в обнародованном около 10.20 вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации пресс-центра, у боевиков один погибший, пять - тяжело раненных. "Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - подчеркивают в штабе ООС.

Также в информации отмечается, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению и "ситуация полностью контролируется".

 

Теги: #оос
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