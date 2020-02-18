Боевики атаковали позиции ООС на Донбассе на линии разграничения. Идет бой, есть потери среди украинских военных – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, сообщает перс-центр штаба ООС.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

В свою очередь подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ незаконным вооруженным, боевикам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. "Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.