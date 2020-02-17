Первый вице-спикер Рады сообщил о финальном варианте законопроекта о референдуме

Законопроект о всеукраинском референдуме находится на финальной стадии разработки, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"На прошлой неделе мы провели целый ряд рабочих групп и мне чрезвычайно приятно, что у нас открытые дискуссионные площадки. Одно из заседаний касалось рабочей группы по вопросам народовластия и мы фактически вышли на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме. Это первый из перечня законопроектов, касающийся народовластия", - заявил Стефанчук в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Он добавил, что члены других депутатских фракций также приобщились к разработке документа. Отдельно первый вице-спикер отметил единство профильных общественных организаций вокруг процесса разработки законопроекта.

"Это уникальный пример, когда мы имеем возможность приобщить все общественные организации, которые специализируются в данном вопросе", - добавил Стефанчук.