Политика

19:57 14.02.2020

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

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Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

Разговор в "нормандском формате" будет продолжен в Берлине, подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Не зря мы в Германии, во Франции оживили Минский процесс в поисках мирного урегулирования в Украине. Основной вопрос здесь остаётся - все ли стороны готовы отказаться от сфер влияния и сесть за один стол и разработать общую структуру безопасности Европы на основе главенства закона и международного права. Поэтому мы продолжим разговор в нормандском формате во время встречи в Берлине", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Он отметил, что в Белом Доме меняется восприятие миропорядка.

"И здесь возникает геополитический вакуум, куда пытаются проникнуть другие страны: Россия, Турция, Иран, которые вооружены иными ценностями, интересами и представлениями о миропорядке. Поэтому о будущем Ближнего Востока говорят уже в Астане и Сочи, а не в Женеве и Нью-Йорке", - подчеркнул Маас.

Он сказал, в Европе, понимают, что должны больше делать для своей безопасности и для обеспечения стабильности в соседних регионах.

"Европа делает много: от Украины до Ближнего, Среднего Востока до Ливии и до Сахельского региона в военном, гражданском и дипломатическом планах. Вот этими кризисами мы будем заниматься в Мюнхене", - пояснил министр.

По его словам, Европа должна совместными усилиями обеспечить прочный мир в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и зоне Сахель, и не отдавать их в распоряжение тем, кто поставляет туда оружие.

"И здесь мне хотелось бы обратиться к тому, что в докладе Мюнхенской конференции по безопасности называется "беззападностью", а именно применительно к кризисам в непосредственной близости от наших границ. Это Ирак, Сирия, Ливия, Украина и зона Сахель. Мы должны отдать эти кризисы в распоряжение тем, кто поставляет туда оружие и наемников, мы должны совместными усилиями обеспечить прочный мир", - добавил он.

Теги: #нормандский_формат #германия
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