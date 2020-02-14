Политика

17:06 14.02.2020

Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

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Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий, члены подкомитета Сената США по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили в двухпартийной поддержке Украины, несмотря на внутриполитические разногласия в США в связи с делом об импичменте Дональда Трампа.

"Мы приехали сюда, чтобы продемонстрировать нашу поддержку храброму народу Украины и также поддержку той борьбе, которую президент Зеленский ведет с коррупцией, и утверждает, что хочет преодолеть коррупцию", - сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон на брифинге в пятницу возле здания Офиса президента Украины после встречи трех американских сенаторов с Владимиром Зеленским.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи указал, что США только что прошли "довольно непростой момент" в американской политике, и приехавшие сенаторы по-разному голосовали по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, но они вместе приехали в Украину.

"Потому что у нас нет разногласий в отношении политики поддержки Украины, поддержки ее обороны и осуществления реформ", - заявил он.

Мерфи уверен, что Зеленский не хотел и не хочет быть вовлеченным во внутреннюю политику США.

"Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы вопрос и дело импичмента остались позади, и мы вместе, и республиканцы, и демократы, двигались вперед в деле поддержки Украины", - отметил он.

Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо подчеркнул, что он и его коллегии приехали выразить поддержку украинскому народу и президенту Зеленскому.

"Отношения между Украиной и США являются очень важными для народов двух стран, и мы здесь для того, чтобы укреплять эти отношения", - сказал он.

Теги: #сша #зеленский #поддержка
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