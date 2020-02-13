В британском правительстве назначен новый министр финансов

Новым министром финансов Великобритании назначен главный секретарь казначейства Риши Сунак, сообщило в четверг издание The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

Сунак занимал должность главного секретаря с лета прошлого года, однако, как отмечает издание, он не являлся членом кабинета.

Ранее в четверг стало известно, что в отставку подал министр финансов Саджид Джавид.

По данным The Guardian, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от должности своих советников и заменить их на кандидатуры, предложенные Даунинг-стрит.

Как сообщают источники, близкие к Джавиду, бывший министр финансов заявил, что "ни один уважающий себя министр не принял бы таких условий".

На Даунинг-стрит при этом сообщили в твиттере, что глава МИД Доминик Рааб, министр, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и министр Майкл Гоув останутся на своих позициях.

Ранее в четверг Джонсон отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве.