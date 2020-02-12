Политика

12:45 12.02.2020

Суд просят запретить использование слова "слуга" в названии партии

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Суд просят запретить использование слова "слуга" в названии партии

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Слуга народа" о запрете употребления слова "слуга" в названии партии.

"Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа", - сообщает пресс-служба ОАСК в среду.

В то же время, как отмечается в сообщении, истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении указанной политической силы, чтобы ограничить и запретить употребление, использование, "антисоциального и коммунистического слова "слуга".

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - добавили в суде.

Теги: #партии #слуга #суд #название
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