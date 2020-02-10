В Раде зарегистрирован законопроект "О военно-консалтинговой деятельности" с запретом работать в Украине

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") совместно с группой специалистов и разработала и зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности".

Согласно законопроекту, под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление услуг военного или охранного характера государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины.

Законопроект предлагает урегулировать все сферы военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения им лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенности государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, учредителей и персонала, а также порядок ликвидации таких компаний.

Законопроект предлагает ввести жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности.

Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины, что связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

Законопроект предоставляет право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств и норм международного права.

Законопроект также предлагает создать Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, которые находятся у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что субъекты военно-консалтинговой деятельности свои услуги должны предоставлять только за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства.

Нормы проекта закона направлены на обеспечение трудоустройства лиц, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников антитеррористической операции, военнослужащих, уволенных с военной службы и бывших работников правоохранительных органов.

Как сообщает, 3 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос выразил убеждение, что частные военные компании в Украине позволят помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги и признание государства.