Политика

11:15 10.02.2020

Место преемника Меркель снова вакантно

1 мин читать
Место преемника Меркель снова вакантно

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности партийного лидера, сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии. По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

Теги: #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:34 05.02.2020
В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

15:31 03.02.2020
Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

14:20 01.02.2020
Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

11:32 29.01.2020
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

11:12 29.01.2020
Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

20:58 28.01.2020
Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

12:25 28.01.2020
Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

18:35 24.01.2020
Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

00:12 23.01.2020
Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

14:31 22.01.2020
В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Начался официальный визит Зеленского в Ватикан

Глава профильного комитета Рады предложил внести в парламент законопроект о криминализации основных преступлений по международному праву

ПОСЛЕДНЕЕ

Министерская встреча в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется - Ишингер

Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции, сообщают организаторы

Суд отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

Ирландия столкнется с проблемами при формировании правительства

Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата минимум на 10% в 2020г

Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА