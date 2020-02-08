Политика

15:35 08.02.2020

Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

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Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

Обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые были переданы российской стороне в рамках обмена, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях, говорится в их открытом письме, опубликованном на странице адвоката Александра Горошинского.

"Мы, экс-сотрудники Киевского спецподразделения милиции "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, заявляем свою позицию в отношении ранее проведенного обмена и нашего сегодняшнего возвращения в Киев. Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году", - сказано в тексте письма.

По словам экс-"беркутовцев", после освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года, за решеткой оставались трое их сослуживцев, а после появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях "всех на всех".

"Наш отказ от участия в обмене поставила бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене. Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года", - говорится в открытом письме.

Маринченко и Тамтура также заявляют, что часть протестующих на Майдане были вооруженными преступниками.

"О каком справедливом расследовании тех событий может идти речь, если этим преступникам позволили избежать наказания? Их сообщники во власти в 2014 году приняли закон об амнистии с единственной целью - скрыть от украинского народа правду. Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях", - сказано в тексте.

Бывшие "беркутовцы" добавили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".

"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в открытом письме.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #рф #майдан #беркутовец
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