Политика

15:58 06.02.2020

Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

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Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

Министра Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи населения.

"Какой либо вопрос штрафов, это будет сложным вопросом для обсуждения с обществом. Потому что, я считаю, что когда государство нормально исполняет свои обязанности, то оно может заявлять о каких-то новых типах штрафов. Сейчас, когда граждане справедливо недовольны сервисами и инфраструктурой, которые предоставляет государство, а государство придумает новый штраф за участие либо не участие, это будет сложно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Что касается, вопроса о так называемой "почтовой переписи", министр отметил, что, во-первых, на данный момент в Украине нет нормального реестра, который бы позволил каждому человеку адресно отправить анкеты, а во-вторых, большинство почтовых ящиков по стране не работает, из-за чего большинство корреспонденции теряется.

"Почтовая перепись будет для нашей страны очень сложной", - подчеркнул он.

Теги: #перепись_населения #дубилет #штраф
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