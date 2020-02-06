В Раде создадут рабочую группу по урегулированию вопросов допуска бывших нардепов в админздания парламента

В Верховной Раде будет создана рабочая группа по урегулированию спорных вопросов относительно допуска бывших народных депутатов в административные здания парламента.

"По поручению председателя Верховной Рады будет создана рабочая группа по урегулированию спорных вопросов по допуску народных депутатов предыдущих созывов в административные здания Верховной Рады", - сообщает пресс-служба парламента на странице в Фейсбуке в четверг.

Так, по результатам работы группы будут согласованы и внесены соответствующие изменения в "Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады и допуска в них".

Отмечается, что сейчас допуск экс-нардепов в административные здания Рады осуществляется в порядке, который действовал до 31 января 2020 года.