Нацсовет по телерадиовещанию хочет полностью запретить вещание радио "Прямой ФМ" - нардеп Княжицкий

В Украине продолжается наступление на независимые СМИ, в частности в четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, фактически подконтрольный Офису президента, может отменить лицензию на вещание радиостанции "Прямой ФМ", сигнал которой принимают жители временно оккупированных территорий Украины, заявил народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность").

"Сегодня Национальный совет будет рассматривать вопрос о лишении вещания радио "Прямой ФМ". Это абсолютно незаконно. Это действительно беспрецедентный шаг, потому что это радио вещает. И только в двух небольших городах радио по техническим причинам не запустилось, поэтому и обратилось в Национальный совет забрать лицензии в этих городах. А под этим предлогом Нацсовет хочет полностью запретить вещание радио "Прямой ФМ", которое вещает, в том числе, и на оккупированных территориях. Это совершенно позорная и противозаконная попытка", - цитирует в четверг политика пресс-служба "Евросолидарности".

Депутат заявил, что в последнее время происходит увеличение давления на СМИ.

"Также мы обеспокоены тем, что вчера происходило на канале "1+1". Мы убеждены, что расследовать незаконное прослушивание премьер-министра крайне необходимо. Но то, что вчера происходило на телеканале, - это прямое давление на свободу слова. Так же, как и попытки Нацсовета лишить радиовещания "Прямой ФМ", - отметил Княжицкий.