Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании парламента во вторник проголосовало 278 народных депутатов.

"Фокус этого министерства сейчас важно направить на вопрос децентрализации. Мы за 5 месяцев очень тесно сотрудничали с главами ОГА. Было очень много задач и во время их выполнения лучше всех себя проявил Денис Шмыгаль. Вот этот человек, я прошу назначить его на пост вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий, потому что он прекрасно понимает, как работает регион, он является отличным менеджером", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, обращаясь к нардепам перед голосованием за назначение.

Ранее во вторник парламентарии уволили с должности министра развития громад и территорий Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщалось, на заседании утром 17 января профильный комитет Рады принял решение рекомендовать нардепам назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории.

До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую облавную государственную администрацию.