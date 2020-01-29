ЕС обнародовал имена семи лиц, включенных в санкционный список за проведение незаконных выборов в оккупированной Крыму

В Официальном журнале Европейского Союза обнародованы имена семи лиц, внесенный в санкционный список семи лицам за проведение в сентябре прошлого года незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму.

В решении, обнародованном в Официальном журнале в среду, 29 января, указано, что в список внесены председатель так называемого "Законодательного собрания" незаконно аннексированного Севастополя Владимир Немцев, заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Также в списке значится председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии Лидия Басова и секретарь этой же комиссии Екатерина Пыркова.

Как сообщалось ранее, 28 января Совет ЕС по общим вопросам добавил семь человек к списку лиц, подпадающих под санкции ЕС за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.