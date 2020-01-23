Политика

15:34 23.01.2020

Труба скептично оценивает результаты канадской экспертизы, якобы подтвердившей идентичность его голоса на скандальных записях

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Труба скептично оценивает результаты канадской экспертизы, якобы подтвердившей идентичность его голоса на скандальных записях

Экс-директор Государственного Бюро расследований (ГБР) Роман Труба недоумевает, на основании каких именно материалов было проведено исследование канадских экспертов, подтвердившее аутентичность его голоса на записях, сделанных в его кабинете.

"Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном Телеграм-канале… Мне интересно: частная компания исследовала материалы с анонимного Телеграм-канала или Петр Порошенко предоставил оригинальные записи прослушивания моего кабинета?", - написал Труба в своем Телеграм-канале в четверг.

При этом он добавил, что не может утверждать, что "прослушка" была установлена по заказу пятого президента. "Так не может быть в правовой стране. Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", - добавил экс-руководитель Бюро.

"Общество должно понимать риски игры с незаконным прослушиванием кабинетов государственных руководителей. Не известно, сколько еще (чиновников – ИФ) незаконно прослушивают, и как эти пленки могут быть использованы в дальнейшем: для фейковых комбинаций с целью снятия с должностей или для торговли национальными интересами", - подытожил Труба.

Ранее адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко.

На пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" Головань рассказал о публикации результатов журналистского расследования с исследованием "пленок Трубы".

"Экспертиза… по идентификации голосов, изучении аудио- и видеозаписей… установила, что на опубликованных в сети записях "Трубу прорвало" говорит сам господин Труба… На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследовании пятого президента Украины Петра Порошенко…точно установлено, что звучит голос Трубы", - сказал адвокат.

Теги: #порошенко #труба
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