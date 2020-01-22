Трамп пригрозил ЕС 25-процентными пошлинами на авто, если стороны не придут к соглашению по торговле

Если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей, заявил президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Все будет очень просто, потому что, если мы не сможем заключить сделку, нам придется ввести 25-процентные пошлины на их автомобили", - заявил Трамп.

"С Европейским союзом сложнее иметь дела, чем с кем бы то ни было. Они использовали нашу страну в своих интересах (в сфере торговли - ИФ) в течение многих лет", - заявил Трамп.

В интервью CNBC в среду Трамп заявил, что в создавшейся ситуации у ЕС нет другого выбора, кроме как заключить новое торговое соглашение с США.

Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.

Говоря о Юнкере в интервью CNBC Трамп заявил, что с ним было крайне трудно вести переговоры.

"Честно говоря, Жан-Клод был моим другом, но с ним невозможно было вести дела", - сказал Трамп.

С нынешним председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен у Трампа в Давосе прошли "отличные переговоры", заявил Трамп в интервью CNBC.

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники также сообщила, что Трамп пригрозил Европе пошлинами на автомобили. Однако, по данным газеты, такие меры президент обещал применить, если Германия, Франция и Великобритания не обвинят Иран в том, что он нарушил ядерную сделку 2015 года.