Политика

15:18 18.01.2020

Порошенко отменил поездку в Швейцарию, ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК - "Евросолидарность"

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Порошенко отменил поездку в Швейцарию, ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК - "Евросолидарность"

Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис президента следят за графиком перемещений пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, заявила партия "Европейская солидарность".

"Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами Уголовно-процессуального кодекса, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В "Евросолидарности" отмечают, что Порошенко отменил поездку для того, чтобы не давать поводов для спекуляций, однако явка на допросы возможна только в том случае, если повестки будут вручены в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как сообщалось, в субботу на сайте ГБР были обнародованы повестки о вызове Порошенко на допросы по двум уголовным производствам.

Порошенко вызван на 10:30 21 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года и на 11:00 24 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

В ГБР не уточняют, чего именно касаются указанные производства.

В Бюро также отмечают, что согласно статьям 139 и 140 Уголовного процессуального кодекса Украины в случае неявки к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

Очевидно, речь идет об открытом 10 декабря производстве по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Теги: #гбр #порошенко
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