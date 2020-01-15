Политика

16:04 15.01.2020

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

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Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с родственниками украинцев, погибших в результате крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране сообщил об идентификации нескольких тел и пообещал оказать необходимую помощь на захоронение.

Как сообщает Офис президента Украины в среду, Зеленский сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", - сказал Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил он.

Кроме того, по словам президента, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций. Также Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #зеленский #авиакатастрофа #опу #иран
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