Политика

13:20 11.01.2020

Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ" – глава МИД Пристайко

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Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ" – глава МИД Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в установлении истины относительно крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - написал Пристайко на странице в Твиттере в субботу.

Министр также отметил, что нахожусь на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в трагедии. "Уже сейчас проводим встречи с представителями посольств", - добавил он.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #ps752 #иран #пристайко
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