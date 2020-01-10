Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН из-за крушения самолета МАУ в Иране

Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном, чтобы восстановить справедливость и не допустить втягивания государства в геополитические конфликты, заявил в видеообращении пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров - не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но одно дело - знать, а другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали", - сказал Порошенко в обращении, размещенном на сайте партии "Евросолидарность".

Пятый президент Украины также подчеркнул, что предложения включить в расследование Россию - категорически неприемлемы.

Кроме того, Порошенко призвал инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета.

"В-третьих, президент должен немедленно направить в Иран своего спецпредставителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации", - отметил лидер "Евросолидарности".

Также, по его словам, Украина как член единого евроатлантического пространства должна использовать существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми союзниками.

"Поскольку речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имидже Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны действовать вместе, вместе защищать Украину", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства для восстановления справедливости, сохранения проукраинской международной коалиции и недопущения втягивания Украины в геополитические конфликты.