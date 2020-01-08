Генсек Совета Европы Бурич соболезнует украинцам в связи с крушением пассажирского самолета в Тегеране

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Бурич соболезнует в связи с гибелью украинцев в авиакатастрофе в Тегеране.

"В письме президенту Зеленскому генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич выражает соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе и от имени Совета Европы передает свою солидарность с украинским народом", - сообщил на своей странице в Твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Холтген.