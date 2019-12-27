Политика

17:35 27.12.2019

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

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Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019г, который выполнял рейс Алматы-Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме Зеленского, адресованном президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. На борту самолета находились четыре иностранца, граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Теги: #авиакатастрофа #зеленский #казахстан
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