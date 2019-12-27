Политика

13:41 27.12.2019

В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

1 мин читать
В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №2644 и №2645, которыми предлагается отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

"Зарегистрированы законопроекты №2644 и №2645, соавторами которых стали депутаты от почти всех фракций и групп в Верховной Раде - это 12 представителей. Согласовано и подписано меморандум между политическими силами в парламенте и мощными влиятельными политическими движениями", - заявил глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" и член Общенационального стачечного комитета "Ради будущего" Сергей Доротич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Теги: #верховная_рада #кассовые_аппараты #флп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 27.12.2019
Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

12:48 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

12:38 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

10:13 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

17:44 21.12.2019
Проект постановления ВР об отмене изменений в закон о НКРЭКУ не позволит комиссии с 1 января 2020г принимать необходимые решения – член НКРЭКУ

Проект постановления ВР об отмене изменений в закон о НКРЭКУ не позволит комиссии с 1 января 2020г принимать необходимые решения – член НКРЭКУ

09:42 21.12.2019
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения

16:46 18.12.2019
Регламентный комитет рекомендовал исключить Скороход из состава комитета по энергетике

Регламентный комитет рекомендовал исключить Скороход из состава комитета по энергетике

14:06 18.12.2019
До 23 возросло число пострадавших во время столкновений возле Рады 17 декабря правоохранителей

До 23 возросло число пострадавших во время столкновений возле Рады 17 декабря правоохранителей

13:47 18.12.2019
За две недели до конца года депутаты утвердили смету Рады на 2019 год

За две недели до конца года депутаты утвердили смету Рады на 2019 год

13:28 18.12.2019
Рада разрешила власти и местному самоуправлению самим отстаивать свои интересы в судах

Рада разрешила власти и местному самоуправлению самим отстаивать свои интересы в судах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время - Гончарук

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА