Политика

11:06 25.12.2019

Премьер-министр Украины и председатель Верховной Рады поздравили соотечественников с Рождеством Христовым

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Премьер-министр Украины и председатель Верховной Рады поздравили соотечественников с Рождеством Христовым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили соотечественников, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

"Пусть любовь и согласие придут в каждый дом… У нас могут быть разные взгляды, но для всеобщего согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Поэтому желаю вам, чтобы сегодня, и в любой другой день, в вашей семье господствовала радость и настоящий уют", - сказал Гончарук в видеообращении, размещенном в соцсетях

В свою очередь Разумков призвал украинцев "поддерживать друг друга, верить в добро и успех своих близких". Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья, мира и согласия.

Теги: #рождество #гончарук #верховна_рада #поздравления #разумков
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