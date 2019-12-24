Украинский суд отложил дело о запрете продажи акций ПИБ до рассмотрения Стокгольмским арбитражем апелляции Минюста в споре с ВЭБ

Министерство юстиции Украины 21 октября подало апелляцию в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма на его решение от 28 августа 2019 года, которым он запретил Украине продавать акции Проминвестбанка (ПИБ, Киев) и обязал возместить владельцу, российской госкорпорации ВЭБ, понесенные арбитражные расходы, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил ходатайство Минюста и приостановил рассмотрение дела по иску ВЭБа относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража до принятия Арбитражем решения по апелляции, которое, в соответствии с расписанием рассмотрения дела, должно быть принято до 2 марта 2020 года.

"Согласно ч. 7 ст. 477 ГПК Украины, суд может приостановить производство в деле по заявлению о признании решения международного коммерческого арбитража и предоставлении разрешения на его исполнение, если в производстве компетентного суда есть заявление об отмене этого решения, до вступления в законную силу решения суда, которым принято такое заявление", - говорится в постановлении.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года ПИБ объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а в начале декабря - о прекращении сотрудничества с Mastercard и остановке обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже (стартовая цена пакета - 532,099 млн грн), однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Верховный суд 6 ноября 2019 года оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы госкорпорации "ВЭБ. РФ" и Проминвестбанка относительно отмены запрета ГИС на продажу 99,77% акций банка.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 действовавших банков.