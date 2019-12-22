Политика

18:04 22.12.2019

Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

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Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником – Днем сотрудников дипломатической службы Украины.

"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - говорится в тексте поздравления, размещенном на странице Порошенко в соцсети Facebook.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участие украинской делегации в заседании Совета ЕС, санкционная поддержка Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закрепление движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехи в международных судах, где РФ привлекается к ответственности, являются "мощными результатами работы украинской дипломатии".

"Поздравляю с успехами украинских дипломатов! Ваш вклад по защите суверенитета и украинских позиций на международной арене чрезвычайно большой", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #дипломат #порошенко #поздравления
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