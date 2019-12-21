Политика

17:44 21.12.2019

Проект постановления ВР об отмене изменений в закон о НКРЭКУ не позволит комиссии с 1 января 2020г принимать необходимые решения – член НКРЭКУ

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Проект постановления ВР об отмене изменений в закон о НКРЭКУ не позволит комиссии с 1 января 2020г принимать необходимые решения – член НКРЭКУ

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады об изменениях в закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не позволит ей принимать необходимые решения с начала 2020 года.

"Если проект постановления останется, мы не сможем принимать соответствующие решения", - сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" член комиссии Ольга Бабий.

Отвечая на вопрос о последствиях неподписания изменений в закон об НКРЭКУ, в частности, относительно договоренностей о транзите газа из РФ, она ответила, что этот вопрос нужно адресовать депутатам, которые внесли проект указанного постановления. "Это вопрос к депутатам, мы на них не влияем", - заявила Бабий.

В то же время она подчеркнула, что комиссия будет работать вплоть до 31 декабря: "Все пять членов комиссии, никто никуда не уезжает, будем работать".

По словам Бабий, в настоящее время НКРЭКУ анализирует, какие решения необходимо будет принимать комиссии в период, когда ее работа может быть остановлена из-за проекта постановления.

Согласно сайту Верховной Рады, 20 декабря депутат Сергей Шахов (группа "Довира") зарегистрировал проект постановления об отмене решения от 19 декабря 2019 года о принятии в целом в качестве закона проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг" (№2490-1).

Текст указанного проекта постановления размещен на сайте Рады.

Согласно регламенту Рады, ее решения могут быть отменены до подписания главой парламента.

Внесение изменений в законодательство относительно НКРЭКУ было необходимо для выполнения решения Конституционного суда, признавшего некоторые нормы закона о комиссии неконституционными. Срок выполнения этого решения – до 1 января 2020 года.

Согласно протоколу встречи в субботу представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", условием транзита природного газа через территорию Украины является установление НКРЭКУ до 29 декабря конкурентного тарифа, соответствующего уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы. Также украинская сторона должна принять все необходимые меры для гарантии юридической действительности решения НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 году и возможности заключения нового транспортного соглашения.

Еще одним обязательством Киева является обеспечение в срок до 29 декабря принятие всех мер для "независимости национального регулятора и стабильности законодательного урегулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования.

Теги: #верховная_рада #нкрэку
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