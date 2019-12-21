В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

Вмешательством во внутренние дела назвали в субботу в Берлине решение Вашингтона ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток 2".

Берлин отвергает "экстерриториальные санкции такого рода".

"Они затронут германские и европейские компании и являются вмешательством в наши внутренние дела", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь канцлера ФРГ Ульрике Деммер.

По словам Деммер, с учетом переговоров о газовом транзите через Украину меры США подобного рода, которые обоснованы "в особенности защитой Украины, в особенности непонятны".

"Между Украиной и Россией с поддержкой Европейской комиссии и правительства ФРГ было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре через Украину с 2020 года. Мы приветствуем тот факт, что в пятницу было подписано конкретное соглашение", - указала она.

Ранее в субботу Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

"ЕС принципиально возражает введению санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес", - прокомментировал ситуацию представитель ЕС.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, говорится в опубликованном в ночь на субботу специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства "Северного потока 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном комментарии OFAC, который был опубликован спустя несколько минут после подписания военного бюджета.

"Несмотря на вышесказанное, могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба", - отметили в OFAC.

Газопровод "Северный поток 2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, этой осенью которые после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка - 147 км.

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.