Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №924/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о внесении изменений в персональные санкции касательно пяти фигурантов санкционного списка.

Текст указа и решения СНБО был обнародован пресс-службой президента. Указ вступает в силу с момента его обнародования.

В тексте решения СНБО уточняются личные данные фигурантов списка – данные лиц, внесенных в список ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными лиц, причастных к деятельности террористических организаций на Донбассе.