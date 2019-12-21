Политика

14:19 21.12.2019

Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список

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Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №924/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о внесении изменений в персональные санкции касательно пяти фигурантов санкционного списка.

Текст указа и решения СНБО был обнародован пресс-службой президента. Указ вступает в силу с момента его обнародования.

В тексте решения СНБО уточняются личные данные фигурантов списка – данные лиц, внесенных в список ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными лиц, причастных к деятельности террористических организаций на Донбассе.

Теги: #зеленский #санкционный_список
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