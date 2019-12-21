Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения
Кабинет министров Украины постановлением от 18 декабря 2019 года увеличил до шести число заместителей министра здравоохранения, сообщается на сайте правительства.
Соответствующим постановлением вносятся изменения в пункт 9 приложения к постановлению Кабмина от 11 октября 2016 года № 710 "Об эффективном использовании государственных средств".
Ранее Кабмин уволил с должности замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука и Младену Качурец. В декабре первый замминистра Андрей Семиволос выразил надежду, что команда Минздрава вскоре будет полностью сформирована.