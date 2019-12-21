Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - заявил Разумков в пятницу, в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.