Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.
Как сообщается на президентском сайте в пятницу, глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.