Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.

Как сообщается на президентском сайте в пятницу, глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.