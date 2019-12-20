Политика

19:04 20.12.2019

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

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Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.

Как сообщается на президентском сайте в пятницу, глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Теги: #президент #сша #посол #инвестиции
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