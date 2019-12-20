В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

В политической партии "Европейская солидарность" заявляют, что в пятницу утром неизвестные в балаклавах, оказавшиеся впоследствии сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР), заблокировали работу Открытого офиса партии в Киеве.

"Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на сайте "Евросолидарности".

В политсиле напоминают, что фракция "Евросолидарность" в парламенте в четверг обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.

"Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны. Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько, в офисе партии "Европейская солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе прошли одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований", - заявляют в партии.

В "Евросолидарности" считают, что действия силовиков являются элементами шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов: "Нет хлеба, нет мира – значит, нужны феерические зрелища".

"О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям. Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.