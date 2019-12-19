Путина насторожило заявление Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений

Президента РФ Владимира Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Нет ничего (по урегулированию ситуации на востоке Украины - ИФ), кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", - заявил Путин в четверг на пресс-конференции.

По его словам, "ключом Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский Основной закон, в Конституцию".

Путин вновь заявил, что "нужен прямой диалог Киева с Донбассом, которого тоже нет".

По его словам, власти Украины заявили о принятии решений, связанных с децентрализацией. "Но это что? Взамен Минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? Можно такое представить? Можно. Но в соглашениях (Минских) написано, что, если это касается Донбасса, то должно быть согласовано с этими регионами. Но никакого согласования нет. Это настораживает", - сказал президент РФ.

Он также отметил, что "почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения". "На мой взгляд, это тоже ошибка, но такова их позиция", - заявил Путин.