Бизнес призывает президента урегулировать ситуацию вокруг НБУ

Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины и Союз украинских предпринимателей призвали президента Владимира Зеленского урегулировать ситуацию вокруг Национального банка и его правления, указывается в совместном пресс-релизе ассоциаций.

"Давление на представителей правления НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, которые работают в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равность всех перед законом в Украине… Бизнес-сообщество призывает президента как гаранта Конституции защищать конституционные права граждан и все же помочь в урегулировании этой ситуации", – отмечается в сообщении.

Бизнес намерен поддерживать усилия НБУ в реформировании финансового сектора и внимательно наблюдать за развитием событий в этой сфере, указали ассоциации.