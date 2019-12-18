Политика

17:09 18.12.2019

Бизнес призывает президента урегулировать ситуацию вокруг НБУ

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Бизнес призывает президента урегулировать ситуацию вокруг НБУ

Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины и Союз украинских предпринимателей призвали президента Владимира Зеленского урегулировать ситуацию вокруг Национального банка и его правления, указывается в совместном пресс-релизе ассоциаций.

"Давление на представителей правления НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, которые работают в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равность всех перед законом в Украине… Бизнес-сообщество призывает президента как гаранта Конституции защищать конституционные права граждан и все же помочь в урегулировании этой ситуации", – отмечается в сообщении.

Бизнес намерен поддерживать усилия НБУ в реформировании финансового сектора и внимательно наблюдать за развитием событий в этой сфере, указали ассоциации.

Теги: #нбу #зеленский #бизнес
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