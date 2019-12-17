Политика

20:12 17.12.2019

ЕС постарается сделать все зависящее для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020г - Барнье

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ЕС постарается сделать все зависящее для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020г - Барнье

Европейский Союз собирается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из блока, заявил во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Мы сделаем максимум из того, что возможно", - сказал он европейским журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Правительство Великобритании намерено представить в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit в пятницу, 20 декабря.

Теги: #позиция #великобритания #евросоюз #торговля
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