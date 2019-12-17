Рада отклонила постановление об обеспечении выполнения решения КС в сфере соцзащиты населения

Верховная Рада отклонила проект постановления №2124 "Об обеспечении выполнения решений Конституционного суда Украины в сфере социальной защиты населения".

За такое решение на заседании украинского парламента во вторник высказалось 240 народных депутатов.

Проектом предлагается поручить Кабинету министров Украины безотлагательно принять нормативно-правовые акты, привести свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с законами "О пенсионном обеспечении", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" с учетом положений, восстановивших свою силу на основании ряда решений Конституционного суда (КС).

Также постановлением определяется подача на рассмотрение Верховной Рады предложения о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2019 год для обеспечения выполнения положений указанных законов.

Кроме того предлагается поручить Минсоцполитики обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разъяснения по выполнению законов Украины с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений Конституционного суда.

Комитет по вопросам правовой политики в своем выводе не поддержал принятие данного постановления. Глава комитета Ирина Венедиктова заявила, что документ носит декларативный характер и предусматривает изменения в бюджет 2019 года, который уже подходит к концу. "Если решение КСУ не выполняется, необходимо обращаться к суду с требованием выполнять эти решения и все, а закладывать нормы об изменениях 90-го года за две недели до конца года - это, извините, спекуляция и манипуляция нуждами людей", - сказала она с трибуны парламента во вторник.