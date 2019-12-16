Украинская власть умеет слушать и делать выводы – посол Франции

Несмотря на незначительный опыт в управлении государством, представители украинской власти умеют слушать и делать выводы, считает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Вам, наверное, известно, что в рамках группы послов стран "Большой семерки" мы регулярно имеем встречи и консультации с президентом, главой его офиса, премьер-министром. И меня, на самом деле, каждый раз поражает способность слушать и делать выводы со стороны украинских руководителей. Между нами существует настоящий диалог", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Де Понсен отметил динамизм президента Украины Владимира Зеленского и команды, работающей вместе с ним. "Это молодые люди, которые стремятся двигать вещи вперед, что не всегда и везде можно наблюдать", - добавил он.

По его мнению, это желание двигаться вперед в целом производит очень положительный эффект на Украину.

"Учитывая еще незначительный опыт в управлении государством, иногда эта деятельность может выглядеть несколько неупорядоченной. В то же время позитивом, который я отмечаю, является способность новой власти слушать и исправлять возможные ошибки или неверные шаги", - сказал посол.

Полный текст интервью с Этьеном де Понсеном будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.