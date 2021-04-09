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14:37 09.04.2021

KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

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KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном на следующей неделе для обсуждения эскалации на Донбассе и реформ в Украине, сообщает газета "KyivPost".
"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью изданию "KyivPost"
"Несомненно, две из самых важных тем в повестке дня президента - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы. Будет о чем поговорить", - отмечается в статье газеты.
По словам журналиста "KyivPost", "посол Франции в Украине планирует сопровождать Зеленского в самолете, а непосредственно встреча президентов Украины и Франции, вероятно, состоится к концу следующей недели".
Как отмечается в статье, "во Франции обеспокоены действиями России (на Донбассе и в Крыму – ИФ), значительно отличающимися от всех предыдущих лет".
Как сообщалось, Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Зеленского, президента Франции Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Вечером 30 марта состоялись переговоры в формате видеоконференции президентов Франции Германии и России, в рамках которой они обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.
Источник: https://www.kyivpost.com/business/ambassador-gets-ready-for-zelensky-macron-visit-in-paris.html?fbclid=

 

Теги: #зеленский #макрон #встреча #понсен
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