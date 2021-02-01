Политика

11:59 01.02.2021

Посол Франции: Нормандский формат не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует

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Посол Франции: Нормандский формат не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует

На данный момент Нормандский формат - единственный работающий, успешный, и хотя он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"В этом отношении у нас очень прагматичный подход. Мы стараемся следовать этому правилу: "не чините то, что он не сломано". На данный момент Нормандский формат - единственный работающий, успешный. Он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует. Он функционирует, например, 22 января должна была состояться встреча дипломатических советников формата, хотя она была отложена из-за трагического пожара в Харькове. Год назад в Париже мы остались довольны достигнутыми результатами", - сказал де Понсен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, иногда слишком много внимания уделяется формату, а не содержанию.

"Отсутствие результатов (я согласен с этим) - вопрос не формата. Если вы измените формат, это не обязательно означает, что вы получите лучшие результаты. Лучшие результаты будут потому, что будет прогресс в уверенности и политической воле к миру и достижению целей. Это не вопрос формата. Если вы сломаете градусник, это не поможет избежать жара", - отметил посол.

Де Понсен подчеркнул, что между главами четырех государств и четырьмя советниками существует доверие, они очень хорошо знают друг друга.

"Господин Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, принимает очень активное участие, и вместе они достигли результатов. Прекращение огня - самое важное. Было жизненно важно остановить убийства. Обмен пленными был еще одним очень важным результатом. Конечно, для одного года этого мало, но, по крайней мере, есть хорошие и важные результаты. Конечно, если есть лучшие идеи, мы открыты для обсуждения. Однако необходимо доказать, что он будет лучше, чем существующий Нормандский формат", - добавил он.

Также посол выразил обеспокоенность отсутствием у "некоторых участников Нормандской четверки" политической воли к выполнению договоренностей лидеров в Париже, указав, что Украина свой вклад в этот процесс сделала.

"Мы обеспокоены. Мы видим, что у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше. Но у нас есть перемирие. Мы видим, что Украина внесла свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны нет взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование", - заявил де Понсен.

Также посол Франции указал, что новый саммит лидеров Нормандской четверки может состояться лишь когда для этого будет достаточно материала, однако в настоящий момент ситуация не позволяет это.

"Я не хочу делать предположения в этом вопросе. Наша точка зрения заключается в том, что мы созовем новый саммит, если для этого будет достаточно материала. В настоящий момент мы не считаем, что ситуация позволяет это. Мой президент полностью готов участвовать в новом саммите, нет абсолютно никаких проблем, он уже много времени посвятил Нормандскому формату и готов делать больше", - подчеркнул он.

Теги: #нормандский_формат #посол #франция #понсен
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