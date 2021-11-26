Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации о наращивании оборонных способностей Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников провел в пятницу встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития украинско-французского сотрудничества и предстоящие двусторонние консультации, в том числе о наращивании оборонных способностей Украины.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Резников проинформировал французскую сторону о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины. В ходе беседы отмечалась важность скоординированных усилий для обеспечения безопасности в регионе.

Посол Франции заверил министра в поддержке курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и подтвердил принципиальную позицию Франции по осуждению российской агрессии и оккупации РФ Крыма.