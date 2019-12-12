Политика

13:19 12.12.2019

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

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Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал возможные санкции США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2".

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем", - заявил Маас, процитированный пресс-службой МИД ФРГ.

В среду Палата представителей США согласовала Закон о национальной обороне (NDAA), который теперь должен быть одобрен американским Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Прописанные в американском оборонном бюджете на 2020 год санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" (пролегающего из России в Турцию через Черное море) направлены против компаний, трубоукладочные суда которых крайне важны для сдачи в срок ниток газопроводов. Так, топ-менеджеры европейских компаний, изготавливающих эти специальные суда для "Северного потока 2", стоят перед угрозой запрета на въезд в США и заморозки активов.

Теги: #газ #северный_поток_2 #санкции_рф #маас #германия
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