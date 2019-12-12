Политика

10:52 12.12.2019

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

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Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Украина выражает благодарность Палате представителей Конгресса США за утверждение закона об оборонном бюджете, в котором добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", сообщает Офис президента на странице в Твиттере.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее палата представителей CША поддержала законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год, сообщает The Hill.

Согласно изданию, законопроект был принят 377 голосами против 48. В общей сложности 41 демократ и 6 республиканцев проголосовали против законопроекта.

Теперь законопроект должен быть принят Сенатом. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ.

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован Комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

В документе отмечается, что необходимость конкуренции с Россией и Китаем вызвана тем, что Москва и Пекин "стремятся к тому, чтобы подорвать нынешний международный порядок".

Для "сдерживания России" предлагается увеличить на $734 млн расходы на "европейскую оборонную инициативу".

Вводится запрет на сотрудничество с Россией по военной линии. Энергетическую безопасность Европы в бюджете предлагается обеспечивать за счет введения санкций против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В проект бюджета также заложена помощь Украине на нужды обеспечения безопасности в размере $300 млн. Эта статья включает в себя поставки Киеву летальных вооружений. Рассматриваются также возможности представления украинским вооруженным силам крылатых ракет и противокорабельных ракет наземного базирования.

Всего на финансирование "чрезвычайных зарубежных операций" планируется выделить $71,5 млрд.

Теги: #сша #северный_поток #украина #президент #газ #санкции_рф
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