Политика

17:40 11.12.2019

Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

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Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

 Верховная Рада планирует на пленарном заседании в четверг, 12 декабря, рассмотреть большое количество законодательный инициатив, в том числе о пролонгации на год закона об "особом статусе Донбасса", в сфере образования, а также создаст следственную комиссию по вопросам нападения на активистов, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Завтра очень насыщенная повестка дня. Из того, что хотелось бы отметить, - это наконец-то мы пришли к согласию между фракциями и внутри фракции относительно временной следственной комиссии по вопросам нападения на активистов, так называемая комиссия по делу Гандзюк. Думаю, что завтра мы ее в зале проголосуем, и начнется процесс работы этой временной следственной комиссии, она действительно очень важная... И много текущих законопроектов", - Корниенко на брифинге журналистам в среду в Киеве.

Помимо этого он сообщил, что Верховная Рада в четверг рассмотрит и может проголосовать в целом законопроект №2569, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей ещё на год.

Отвечая на вопрос о том, будет ли рассматриваться законопроект по игорному бизнесу, Корниенко сказал: "нет, игорного, кажется, не будет".

Также, по его словам, будет рассмотрен законопроект по образованию и ряд законопроектов во втором чтении.

"Будет по образованию - 2299, там ряд изменений по высшему образованию. Будет несколько вторых чтений важных, ну, то есть такая хорошая "спортивная программа", - сказал нардеп.

Парламентарий не уточнил, какие именно важные законопроекты Верховная Рада намерена рассмотреть на заседании 21 декабря.

Вместе с тем, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк (внефракционный) написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что в четверг в парламенте планируют проголосовать во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли.

"Сегодня, как и ожидалось, рассмотрения поправок (к законопроекту о рынке в земли на заседании аграрного комитета – ИФ) не произошло. А уже завтра ожидается голосование за законопроект в целом на внеочередном заседании Рады. В то же время на 8.00 назначено заседание аграрного комитета по этому вопросу", - написал нардеп в среду.

В этом контексте он напомнил, что поправок в этот законопроект "почти 5000", выразив убеждение, что их физически невозможно рассмотреть в течение одного пленарного заседания.

"Но очевидно, что на завтра планируется некий "сюрприз" с попыткой принять закон в целом", - добавил Лабазюк.

Теги: #корниенко #рада #слуга_народа
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