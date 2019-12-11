Политика

14:47 11.12.2019

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

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ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует уволить правительственную уполномоченную по защите государственного языка Татьяну Монахову.

В соответствующем заявлении, обнародованном пресс-службой партии в Facebook, Монахову обвинили в дискриминации "языковых прав украинских граждан".

"Вступив в должность правительственного уполномоченного по защите государственного языка, Татьяна Монахова сразу продемонстрировала одержимость идеями этнической однородности при полном пренебрежении правами человека и нормами Конституции Украины. Эта строительница гомогенного украинства, совершенно не смущаясь, заявила о своем намерении использовать "кнут" в отношении украинских граждан. Новоиспеченная уполномоченная поставила безусловные конституционные права на получение медицинской помощи и образования в зависимость от знания государственного языка", - указывается в заявлении.

ОПЗЖ требует немедленно уволить Монахову за "профессиональную непригодность", которая "создает угрозу для межнационального мира".

Также политсила потребовала отмены закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который также считает дискриминационным.

Монахова была назначена на должность языкового омбудсмена в конце ноября 2019 года. Первую пресс-конференцию провела 10 декабря.

Эта кандидатура была предложена Министерством культуры, молодежи и спорта.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теги: #монахова #опзж #язык #омбудсмен
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